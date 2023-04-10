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Eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu

Kütahya, Bursa ve Çanakkale’de nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 00:58
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Kütahya, Bursa ve Çanakkale’de eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu

Eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu
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(İHA) Edinilen bilgiye göre, Bursa, Çanakkale ve Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen soruşturma çerçevesinde bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik Kütahya, Bursa ve Çanakkale illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 

Yapılan operasyonda O.O.Y., H.Ö., E.C.S., M.E., H.H.Ş., A.B.U., M.C.E., T.V., M.K. ve M.T. isimli 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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