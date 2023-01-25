Ev aletlerinden kullanıcıları izliyorlar. İçlerine çip yerleştirmişler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iyi yönleri olduğu gibi kötü yönleri de artmaya devam ediyor. Kullanılan telefondan ev aletlerine kadar her şeyin akıllı olması, bazı endişeleri de beraberinde getirmişken yurt dışından ilginç bir haber geldi.

İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRAN İDDİA

İngiltere'de yeni yayınlanan bir raporda, Çin tarafından ev aletlerine yerleştirilen mikroçiplerle veri toplanabileceği ifade edildi.

Buna göre Çin, buzdolabı ya da diğer akıllı ev aletleri aracılığıyla İngiltere'yi gözetliyor olabilir. Söz konusu raporun ardından İngiltere alarma geçti. Raporda, üç Çin menşeli şirketin akıllı cihazlarda küresel pazarın yüzde 54'üne hakim olduğu vurgulandı.

İngiliz basını da çipler aracılığıyla Çin hükümetine veri akışı sağlanabileceğini yazdı. Bu ayın başında, İngiliz hükümetine ait arabalarda Çin'e ait izleme cihazları bulunmuştu.