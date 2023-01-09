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Twitter kullanıcıları dikkat. Hackerlar gizli bilgileri sızdırıp yayınladılar

Twitter'dan 200 milyondan fazla kullanıcının hesaplarının çalındığı iddia ediliyor. İhlalin çok fazla soruna yol açabileceğini söyleyen bir siber güvenlik firması yetkilisi, bunun gördüğü en büyük sızıntılardan biri olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 08:41
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Twitter kullanıcılarının e-postaları hackerler tarafından çalındı

Twitter kullanıcıları dikkat. Hackerlar gizli bilgileri sızdırıp yayınladılar
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Twitter kullanıcılarını endişelendiren hacklenme durumlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Bir güvenlik araştırmacısı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adreslerini çaldığını ve bunları çevrimiçi bir bilgisayar korsanlığı forumunda yayınladığını belirtti.
"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK SIZINTILARDAN BİRİ"

Reuters'ta yer alan habere göre, İsrailli siber güvenlik izleme firması Hudson Rock'ın kurucu ortağı Alon Gal, LinkedIn'de "ihlal maalesef çok fazla bilgisayar korsanlığına, hedefli kimlik avına ve doxxing'e yol açacak" ifadelerini kullandı. Bahsi edilen hacklenme durumu için "gördüğüm en büyük sızıntılardan biri" dedi.

Reuters, bağımsız olarak forumdaki verilerin gerçek olduğunu ve Twitter'dan geldiğini doğrulayamadı. Verilerin ortaya çıktığı hacker forumunun ekran görüntülerin ise internette dolaştığı iddia ediliyor.

İhlal bildirim sitesi Have I Been Pwned'ı yapan Troy Hunt, sızdırıldığı iddia edilen verileri inceledi ve "hemen hemen tarif edildiği gibi" göründüğünü aktardı.
İddia edilen ihlalin arkasındaki bilgisayar korsanının veya bilgisayar korsanlarının kimliği veya yeri hakkında hiçbir ipucu olmadığı ifade edildi. Ancak Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından önce (2021 gibi) gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor.

Twitter'da yaşanacak büyük bir ihlal, hem ABD'deki hem de Avrupa'daki düzenleyicileri ilgilendiriyor. Twitter'ın Avrupa genel merkezinin bulunduğu İrlanda'daki Veri Koruma Komisyonu ve ABD Federal Ticaret Komisyonu, Elon Musk'a ait şirketi yakından izliyor.

Herkes, Twitter'ın veya Elon Musk'ın hack iddiasına nasıl bir cevap vereceğini merak ediyor.

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