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WhatsApp'ta ne yapılırsa hesap kalıcı olarak silinir

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp'ta bazı kural ihlalleri nedeniyle yasaklar gelir. Peki WhatsApp'ta yasaklanmamak için neler yapılmalı? İşte o 5 sebep...

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:55
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WhatsApp'ta bu 5 şey yapılırsa hesap kalıcı olarak silinir

WhatsApp'ta ne yapılırsa hesap kalıcı olarak silinir
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Milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı ihlaller sebebiyle hesabın tamamen yasaklanmasına neden oluyor.

İŞTE WHATSAPP’TA YASAKLANMANIN

1-RESMİ OLMAYAN WHATSAPP KULLANMAK

Resmi olmayan WhatsApp uygulamaları, uygulamadan engellenmeye neden olur. GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp Go, WhatsApp Prime ve OG WhatsApp gibi uygulamaları kullanmamak gerekir. İhlalin yanı sıra kullanıcı verilerinin de bu uygulamalar nedeniyle risk altında olacağı biliniyor.

2-TEHDİT VE YASA DIŞI İÇERİK GÖNDERMEK

Kişilere tehdit, ırk, din, yaş veya cinsiyetle ilgili kötü söylemlerde bulunmak uygulamadan engellenmeye neden olur ve hesaplar kalıcı olarak silinebilir.

3-HACKLEME GİRİŞİMLERİNDE WHATSAPP'I KULLANMAK

Kötü niyetli hacker'lar, kimlik avı tuzaklarında zaman zaman WhatsApp'ı kullanır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde uygulamadan hesap kalıcı olarak silinir.

4-İSTENMEYEN POSTA GÖNDERMEK

WhatsApp'ta engellenmeye neden olan bir başka neden ise reklam ve kampanyalar için gönderilen mesajlardır. Kampanyaları içeren bir mesaj onlarca kişiye gönderilince bazı tuzaklar kurulur. WhatsApp bu durumu ihlal sayar ve bildirilmesi durumunda hesabı platformdan engeller. Bu da hesabın kalıcı olarak silinmesine sebep olur.

5-WHATSAPP ETKİNLİĞİNİ OTOMATİKLEŞTİRMEK

WhatsApp, ücretsiz ve sınırsız olmasıyla bilinir. WhatsApp, birden fazla otomatik mesaj, spam veya tehlikeli bağlantıların gönderilmesini ihlal olarak kabul eder. Bu nedenle uygulamada üst üste otomatik işlemler yapılması durumunda, platformdan banlanılabilir.

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