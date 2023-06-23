Çin'de fabrikada patlama: 4 ölü

Çin'in kuzeydoğusundaki bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü ve 5 kişi yaralandı.

Çin'de fabrikada patlama: 4 ölü

Editör: Özge Ceren Çimen

Şehrin Acil Durum Yönetim Bürosundan yapılan açıklamada, Pekin'in doğusundaki Liaoning eyaletindeki Yingkou'daki Yingkou Iron and Steel Co., Ltd.'de bir yüksek fırının patladığı belirtildi.

Duyuruda, patlamanın nedenin araştırıldığı, ancak uzmanların bir ekipman arızasından kaynaklandığına inandıkları belirtildi.

Felaket, Çarşamba akşamı Çin'in kuzeybatısındaki bir şehir olan Yinchuan'da bir barbekü restoranında 31 kişinin ölümüne neden olan pişirme gazından kaynaklanan bir patlamadan kısa bir süre sonra meydana geldi.

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