Palet fabrikasında korkutan patlama

Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen patlamada, iş yerinden fırlayan kazan, yaklaşık 300 metre uzaktaki seranın içerisine düştü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.