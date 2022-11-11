Korona vaka sayılarında artışa rağmen tedbirler gevşetiliyor

İHA’nın haberine göre; Çin anakarasında korona virüs vaka sayısında artış görülmesine rağmen alınan bazı tedbirler gevşetiliyor. Başkent Pekin’de dün 118 yeni vaka kayıtlara geçerken, karantina altındaki bölgelerin sayısı artırıldı. Çin anakarasında ise perşembe günü 10 bin 535 yeni vaka tespit edilirken, vaka sayıları Nisan ayında ülkenin finans merkezi Şanghay’da görülen dalgadan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Pekin’deki birçok şirket ve kurumun, çalışanlarından her gün PCR testi yaptırmalarını istediği, son 24 saate ait negatif test sonucu ibraz etmeyenlerin bazı spor salonu ve eğlence tesislerine girişlerine izin verilmeyeceği belirtildi. Pekin’de 27 Ekim’den bu yana süren dalganın, Omicron’un BF.7 varyantından kaynaklı olduğu bilgisi aktarıldı.

Son dalganın merkezi olarak görülen ülkenin güneyindeki Guangzhou kentindeki günlük vaka sayıları ise son 4 günde 2 bini aştı. Yaklaşık 19 milyon nüfusu bulunan ve Çin’in imalat üslerinden biri olan kentte yaşayan onbinlerce kişinin karantina altında olduğu bildirildi. Ülkenin güneyinde bulunan Hainan Adası’nın Sanya kentinde de bugün tüm sakinlere toplu nükleik asit testi yapılacağı bildirildi.

Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou’da da perşembe günü yaklaşık 3 bin yeni vaka tespit edildi. Zhengzhou, daha önce Foxconn’un iPhone fabrikasındaki karantina tedbirleriyle gündeme gelmişti.

AŞILAMAYA HIZ VERİLECEK

Ulusal Sağlık Komisyonu, aşılama çalışmalarının hızlandırılacağını açıkladı. Başkent Pekin’de ve Tianjin kentinde de Çinli üretici CanSinoBIO tarafından geliştirilen aerosol adenovirüs vektör aşılarının takviye doz olarak kullanılmasına onay verilmesinin ardından Pekin sakinlerinin dün itibarıyla söz konusu sprey aşıya erişim için internetten randevu alabilecekleri bildirildi. İlk kez Şanghay’da kullanılmaya başlanan sprey aşılar, daha sonra ülkenin farklı eyalet ve kentlerinin yönetimlerinden de resmî onay aldı.

Öte yandan, Politbüro Daimi Komitesi dün düzenlenen toplantıda Covid-19 salgınıyla mücadeleyi görüştü. Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping’in başkanlığında düzenlenen Politbüro Daimi Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, “dinamik sıfır-Covid” adı verilen politikaya bağlı kalınacağına işaret edilerek hedef odaklı tedbirler uygulanması ve ekonomik istikrarın korunması gerekliliğinin altı çizildi.

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana ‘sıfır-Covid’ stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele etmeye devam ediyor.

ÇİN'E GELENLER İÇİN TEDBİRLER GEVŞETİLİYOR

Çin’de kabine işlevi gören Devlet Konseyi tarafından bugün yapılan açıklamada, katı karantina tedbirlerinde gevşemeye gidileceği bildirildi. Yeni kurallara göre, yakın temaslılar ve ülke dışından gelenlere yönelik merkezi karantina zorunluluğu 7 günden 5 güne indirildi. Merkezi karantinanın ardından 3 günlük ev karantinası mecburiyeti ise kaldırılmadı.

Öte yandan Covid-19 vakalarını ülkeye taşıdığı için havayolu şirketlerini cezalandıran ‘devre kesici’ mekanizmasının kaldırıldığı açıklandı. Sistem, uluslararası uçuşlarla Çin’e gelen yolcular arasındaki pozitif vakaların belirlenen eşiği aşması durumunda, söz konusu havayolu şirketinin ilgili güzergâhtaki uçuşlarının 1 ila 2 hafta yasaklanmasını öngörüyordu.

Yeni düzenleme çerçevesinde, ikincil yakın temaslı kişilerin tespit edilmesine de son verildiği ve daha önce üç seviyeden oluşan risk kategorilerinin, “orta riskli” kategorinin kaldırılmasıyla ikiye indirildiği açıklandı. Söz konusu tedbirlerle karantina altındaki kişilerin sayısının azaltılması bekleniyor.