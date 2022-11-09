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Bakan Koca'dan ‘aralık’ uyarısı: Vakalar artabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında Covid-19 vakalarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. Koca, "Aralıkta artış olabilir ama tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor riskli kişiler kalabalık ortamda maske takmalı" dedi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 02:58
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Bakan Koca'dan ‘aralık’ uyarısı: Vakalar artabilir

Bakan Koca'dan ‘aralık’ uyarısı: Vakalar artabilir
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koca, korona virüs vaka sayılarına ilişkin, "Bu dönemde salgın bitecek, diye beklemeyelim. Sayılarının giderek azaldığını biliyoruz, 2 binli rakamlara geldi ama son 4 günde kısmi bir artış var. Şu anda 2 bin 700'ler, 2 bin 800'ler civarında. Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir ama artık Covid korkusuyla yaşamayalım. Bu salgının devam edeceğini, nasıl bulaştığını, Covid'le birlikte yaşamı artık öğrendik. O nedenle ileri yaşta olan, risk grubundaki vatandaşlarımızın mutlaka hatırlatıcı dozlarını yaptırmalarını, aralık ayına hatırlatma dozunu yaptırarak girmelerini ve özellikle riskli kişilerin toplu yerlerde maske takmalarını öneriyoruz" dedi.

"HERKES TEŞVİK ALACAK"

DHA’nın aktardığına göre; Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödemeler ve 1'inci basamakta ek ödeme yapılıp yapılmayacağıyla ilgili, "1'inci basamakla ilgili teşvik verilmesi doğrultusunda bir çalışmamız vardı. Onunla ilgili çalışma, maliye ve bütçe stratejiden geçti. Sayıştay'dan da dün geçti. Sanırım 1-2 gün içinde yayımlanmış olur. Hem 1'inci basamak hem de eczacı arkadaşlarımızla ilgili hem tabanın hem teşvik oranlarının değiştiği bir yönetmelik değişikliği 1-2 gün içinde yayımlanır. Dolayısıyla bu çerçevede herkes teşvik almış olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Covid-19 ya da aşının ilerleyen süreçte kalp krizi riskini artırdığını iddialarına ilişkin de, "Yeni bir tedirginlik oluşturmayalım. Bunun yer yer gündeme taşındığını biliyoruz. Ama elimizde bunun kalp damar sorunlarının artışına yol açtığına dair bir veri olmadığına emin olalım. Bunun için de bir tedirginlik oluşmamasına gayret edelim" dedi.

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