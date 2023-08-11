Çin'de yeni fırtına yaklaşırken ölü sayısı 78'e yükseldi

Editör: Osmancan Erok

Devlet medyasının bildirdiğine göre, iki hafta önce Çin'i vuran Dokusuri Fırtınası'nın, 140 yıl önce kayıtların başlamasından bu yana en şiddetli yağışı getirmesinin ardından, Hebei eyaletinde sel nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a yükselirken toplamda ölü sayısı 78 oldu.

Hafta sonu başka bir fırtına olan Khanun yaklaşırken, kurtarma ekiplerinin sellerin sürüklediği insanları arama faaliyetlerinin de devam ettiği, 16 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Cuma günü, Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Karargahı, hafta sonu güneybatı Sichuan ve Yunnan eyaletleri ile kuzeybatı Gansu ve Qinghai eyaletlerinde de şiddetli yağmur beklediklerini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.