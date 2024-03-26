Çin’den güçlü yuan adımları

Kaynak: Bloomberght
Çin’den güçlü yuan adımları
Çin Merkez Bankası (PBOC), yuanı referans kur üzerinden destekliyor.

PBOC, yuanda yüzde 0,1 ile ocaktan bu yana en hızlı güçlenme performansı gösterdi.

Para birimi, referans kura tepki olarak offshore işlemlerinde yüzde 0,2 kadar yükseliş sergiledi.

Anakarada dolar başına 7,218 seviyesi düzeyinde çok az bir değişimle işlem gördü.

Stonex Financial FX traderı Mingze Wu, “Güçlü sabitleme beklenmedik bir şey değil ve böyle devam ederse dolar/yuan kısa sürede 7,20’nin altına gelecek. Eğer yetkililer bir güç gösterisi yapmak istiyorlarsa desteği arttırmaları önemli” ifadelerini kullandı.

PBOC sabitlemesiyle Avustralya doları değer kazandı.

Güney Kore wonunda dolar karşısında yükselişe geçti.

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