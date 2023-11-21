Çinli dev otomobil markası SWM aralık ayında Türkiye’de

YENİÇAĞ / Ercan Karaca

2022 yılında Türkiye otomotiv pazarına giriş yapan ATMO Grubu, şimdi de İtalyan SWM markasını Türkiye’de resmen satışa sunmaya hazırlanıyor.

ATMO Grubu, SWM markasının iddialı SUV ve hafif ticari araç modellerini Türkiye yollarına çıkaracak. 1971 yılında İtalya’da kurulan SWM markası, yılda 300 binden fazla araç üretimi gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor. Global anlamda elde ettikleri büyük tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye pazarına giriş yaptıklarını söyleyen uzman isim, “Uluslararası otomotiv deneyimimizi Türkiye’de hayata geçirmeye karar vererek yeni bir marka distribütörlüğü yatırımını devreye aldık. SWM, İtalyan tasarımıyla Alman üretim teknolojisini bir arada sunan, oldukça dinamik bir marka. Elbette arkasında Çinli Shineray Grubu gibi çok önemli ve büyük bir otomotiv üreticisi olan SWM markasının Türk tüketicisinin hızla takdirini kazanacağına inanıyoruz” dedi.

YILDA 300 BİNDEN FAZLA ARAÇ ÜRETİYOR

Türkiye pazarına ATMO Grubu ile giriş yapmaya hazırlanan SWM markası 1971 yılında İtalya’da kuruldu. 2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, SWM Motors olarak 2016 yılında Shineray Holding’e ait, Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.’ye dahil edildi. Tasarım ofisi Milano’da olan ve tamamen İtalyan çizgileri taşıyan SWM’nin, 1.000’den fazla kişinin görev yaptığı Ar-Ge Merkezi ise Çin’in Chongging şehrinde yer alıyor. Marka, yılda 300 binden fazla araç üretimi gerçekleştiriyor.

BAYİ YAPILANMASI DEVAM EDİYOR

Bayi yapılanmasını çok hızlı bir şekilde tamamlamak için görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan uzman isim “Kısa bir süre içerisinde Türkiye geneline yayılan güçlü yapılanmamız hazır hale gelecek. SWM, Alman otomotiv endüstrisinin sofistike üretim ve sıkı kalite standardını gözlemleyerek, plug-in hibritler ve elektrikli araçlar gibi pazar lideri teknolojiler ile tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunuyor. SWM ile hedefimiz, müşterilerimize tasarım ve performansın birleşimi ile güncel teknolojileri, maksimum güvenlikle sunmak. SWM markasıyla kısa sürede büyük başarı elde edeceğine inancımız tam” diye konuştu.

Atmo Grup otomotiv satış ve distribütörlüğü konusunda oldukça deneyimli bir holding firması. Skywell, Chery, Exeed, FAW ve GAC otomotiv markalarının ana ortağı ve Rusya'daki ikinci el otomobil pazarının en büyüklerinden.