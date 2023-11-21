Elektrikli Acura’nın özellikleri açıklandı

Oto Haber Dergisi'nde yer alan bilgilere göre bataryaya sahip olan elektrikli Acura’da ZDX ve ZDX Type S seçenekleri var. Lüks Acura ZDX, GM'in Ultium platformu üzerinden geliştirildi.

102 kWh'lik SUV'un giriş versiyonu olan ZDX'te tek ve çift motorlu iki versiyon yer alıyor. Tek motorlu ZDX'te 523 km, çift motorluda ise 506 km menzil sunulması bekleniyor.

Tek motorlu ZDX'in motor gücünün 340 HP olacağı belirtilirken çift motorlu için henüz bir bilgi yer almıyor. Performans odaklı versiyon ZDX Type S seçeneği 500 HP gücünde ve iki elektrikli motora sahip bu aracın men- zilinin 463 km olacağı tahmin ediliyor.

ZDX hızlı şarj ile bataryalarını 10 dakika doldurduğunda 100 km menzil kazanıyor. ZDX Type S ayarlanabilir havalı süspansiyon sistemi, 6 pistonlu Brembo fren kaliperleriyle dikkat çekiyor.

İç mekanında 11 inçlik dijital gösterge paneli ve 11,3 inçlik dokunmatik multimedya ekran ile Bang & Olufsen marka ses sistemi de nemli detaylar arasında yer alıyor.