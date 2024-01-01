Eller neden titrer

El titremelerinde ilk akla gelen hastalık Parkinson olur. Ancak pek çok nedeni olabilir. İşte el titremesinin nedenleri:

Yaşlıların aksine gençlerin el titremesinin nedeni Esansiyel Tremor’dir. Dikkat isteyen İnce işlerle uğraşırken ortaya çıkar. Tedavisinde kontrollü bir süreç izlenmesi gerekir. Çünkü titremenin nedenleri farklı farklı olabiliyor.

Tremor, Latince’de titreme titreme anlamına geliyor. Genellikle ellerde oluyor. Zıt kasların istemsiz kasılmasına bağlı olarak ritmik titremeler gelişiyor. Titremenin görülme zamanı, görüldüğü organ, şiddeti ve eşlik eden hastalıklara göre farklılıkları oluyor. Şiddeti hastalıktan hastalığa, ya da aynı hastalığın farklı durumlarında da harekete geçiyor.

Anksiyete olduğunda, açlık ya da yorgun olunduğunda da ortaya çıkıveriyor.

El titremeleri okul çağlarında daha sık oluyor. Nedeni tam olarak hala bilinememekte. Ancak genetik olduğu kesin. Kişi bazen elindeki kalemi ya da taşıdığı çay bardağını yere düşürebiliyor.

TEDAVİSİ VAR MI?



Esansiyel tremorun tedavisinde çok aceleci olmamak gerekiyor. Öncelikle hasta kişinin o istemdışı haraketle dost olması gerekiyor. Çünkü bu hastalığı ilaçla tedavisi yok.

Çok ileri titremelerinde ise beyin ameliyatı gerçekleştirilebiliyor.