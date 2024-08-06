Cinsel organı yüzünden elenen sporcuya iş teklifı yapıldı

Fransız sporcu 2024 Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlama dalında başarıyla geçtiği 5.60 metreden sonraki denemesinde dünya gündemine oturmuştu.

5.70 metreden atlarken cinsel organının çıtaya çarparak düşürmesiyle başarısız olan Anthony Ammirati büyük üzüntü yaşamıştı.

Atlayıştaki videosuyla gündem olan Fransız sporcu bu kez farklı bir haberle yine dünya gündemine geldi.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen video sonrası Ammirati'nin Instagram hesabı da kısa sürede popüler oldu.

Dünya gündemine oturan Fransız sporcuya 250 bin dolarlık yetişkin film teklifi geldiği iddia edildi.

Ammirati'ye bir yetişkin film platformundan sporcuya 60 dakikalık bir web kamerası şovu karşılığında 250 bin dolar teklif geldi.

Fransız sporcunun 250 bin dolarlık teklifi reddettiği ortaya çıktı.

ANTHONY AMMIRATI KİMDİR?

Anthony Ammirati, 16 Temmuz 2003 doğumlu Fransız sırıkla atlama sporcusudur.

2022 Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Haziran 2021'de Salon-de-Provence'da 5,72 metre ile 20 yaş altı kategorisinde yeni bir ulusal rekor kırmıştır.

Aynı yıl Tallinn'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5,64 metre atlayarak altın madalya kazanmıştır.

2022 yılında Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5,65 metre atlayarak dünya şampiyonu olmuştur.

Ammirati, 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmış ancak finallere çıkamamıştır.

Sırıkla atlamada kişisel en iyi derecesi 5,81 metredir.