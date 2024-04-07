Cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun'un son hali sosyal medyayı salladı

Kaynak: Haber Merkezi
Cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun'un son hali sosyal medyayı salladı
Geçirdiği operasyonlar sonucunda cinsiyet değiştiren Mika Raun'un son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Mika Raun, bir dönem erkek olan ve geçirdiği bir dizi operasyon sonrasında cinsiyet değiştiren bir fenomen haline gelmişti. Son zamanlarda paylaştığı görüntülerle gündeme gelen Raun'un, geçirdiği operasyonların sonucunda elde ettiği görünümü, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Raun'un cesur ve samimi paylaşımlarını takdir ederken, cinsiyet kimliği ve cinsiyet değişimi konularında da tartışmaları beraberinde getirdi. Raun'un son haline dair paylaşımlar, sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılarak birçok kişiye ulaştı.

Estetik operasyonlar öncesindeki halini de aşağıya bıraktık.

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