Çıplak ayakla kayalara tırmanan keşiş sosyal medyayı salladı

Kaynak: Haber Merkezi
Çıplak ayakla kayalara tırmanan keşiş sosyal medyayı salladı
Turistlerin ip yardımıyla çıktığı kayalığa çıplak ayaklarıyla tırmanan keşiş görenleri şaşırttı. Keşişin bu yeteneği sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Çıplak ayakla kayalıkları tırmanan bir keşiş, turistler arasında şaşkınlık yarattı. Birçok turistin aynı kayalıkları ip yardımıyla tırmandığı bir anda, keşişin zorlanmadan ve rahatça kayalara tırmanması dikkat çekti. Bu olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve viral oldu. Keşişin bu gösterisi, birçok kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İzleyiciler, keşişin bu yeteneğini hayretle karşıladı ve nasıl başardığına dair çeşitli teoriler ortaya attı. Bu ilginç olay, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve tartışma konusu oldu.

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