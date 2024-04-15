Çocuklar, gönüllü gezginlerle doyasıya eğlendi

Gezgin Akademi grubunun gönüllüleri, Hakkari'de düzenledikleri etkinliklerle çocukların sevincine ortak oldu ve onlara hediye dağıttı. Vali Ali Çelik'in destekleriyle kente gelen gönüllüler, Durankaya beldesi ve Çığlı köyünde çocuklarla buluştu. Kostümler giyerek tiyatro oyunları sergileyen ve palyaço gösterileri sunan gönüllüler, yüzlerini boyadıkları çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladılar. Ayrıca çocuklara hediyeler veren gönüllüler, bir düğünde de vatandaşlarla halay çekerek etkinliklerini sürdürdüler. Bu güzel etkinlikler, bölgedeki çocukların ve vatandaşların mutlu anlar yaşamasına vesile oldu.