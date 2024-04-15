Bali'de kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleşti

Endonezya'nın Bali Adası'nda, Hindu geleneğine göre düzenlenen bir ölü yakma töreni gerçekleştirildi. Ubud kraliyet ailesinden bir üye olan Tjokorda Bagus Santaka için yapılan törende, geleneksel ritüeller uygulandı. Gianyar bölgesindeki törende, Santaka'nın naaşı özel olarak hazırlanmış boğa şeklindeki tabuta yerleştirildi. Ardından, naaş çeşitli dekorlarla süslenmiş olan 25 metre yüksekliğindeki kuledeki saraydan ölü yakma alanına taşındı. Bu yürüyüşe yaklaşık olarak 4 bin kişi eşlik etti. Törenin devamında, Santaka'nın naaşının bulunduğu tabut ateşe verildi ve bu anlar kaydedildi. Bu tören, bölgedeki Hindu topluluğunun önemli bir ritüel etkinliği olarak gerçekleşti.