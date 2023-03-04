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İYİ Partili Çıray: Cumhur İttifakıyla işbirliği yapacak diyenleri kınıyoruz 

Masanın dağılmasının ardından açıklama yapan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Cumhur İttifakıyla işbirliği yapacak diyenleri kınıyoruz, bunları ahlaksızca buluyorum. Kumar masasında olmayız derken bunu kastediyorduk" dedi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:17
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Çıray: Cumhur İttifakıyla işbirliği yapacak diyenleri kınıyoruz

İYİ Partili Çıray: Cumhur İttifakıyla işbirliği yapacak diyenleri kınıyoruz 
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'da yaşanan gelişmelerin ardından Cumhur İttifakı'nda bulunan partilerden İYİ Parti'yle işbirliği yapılabileceğine dair mesajlar gelmişti.

Meral Akşener'in açıklamaları tartışma yaratırken İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sözcü TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıray, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çıray, "Bu dedikoduları ahlaksızca ve utanç verici olarak buluyorum. Sayın Akşener'in 'kumar masası' sözleri Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağımıza dair yorumlar yapanları yalanlamak için söylenmiştir" ifadelerini kullandı.

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