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İYİ Partili Erhan Usta: Kapı hala açık

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK’te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Kapı açık.” dedi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 14:41
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İYİ Partili Erhan Usta: Henüz karar verilmedi. Kapı hala açık

İYİ Partili Erhan Usta: Kapı hala açık
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı "Noter masasına dönüşmüştür" açıklamasının ardından hareketlilik devam ediyor.

Ankara'da art arda toplantılar yapılırken, partilerin kurmayları art arda açıklamalar yapıyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Habertürk’te canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Erhan Usta, 6 Mart tarihli Millet İttifakı toplantısı için, “Karar almadık, hala kapı açık” dedi.

Usta şunları söyledi:

Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi. ‘Beş genel başkanın imzasıyla karar alınabilir’ şeklindeki yaklaşım masanın ruhuna aykırı. Bu uygulama bugüne kadarkilere aykırıydı. Bugüne kadar mutabakat yerine ‘çoğunlukla karar alınabilir gibi uygulama olmadı.

Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK’te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da ‘bu tavrı sürdüreceğiz’ denirse bu devam eder. Ancak ‘çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz’ denirse olmaz.

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