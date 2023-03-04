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Ümit Özdağ Mansur Yavaş'tan vazgeçti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda Mansur Yavaş için dün yaptığı çağrıyı iptal ettiklerini söyledi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 14:31
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Özdağ Yavaş'tan vazgeçti

Ümit Özdağ Mansur Yavaş'tan vazgeçti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Mansur Yavaş ile ilgili videolu paylaşım yaptı. Yaptığı Mansur yavaş çağrısının cevapsız kaldığını söyleyen Özdağ, "Mansur Bey, Türk Milleti’ni üzdünüz! Ancak Türk Milleti büyük bir millettir. Umutların tükendiği düşünüldüğünde mucizeler yaratır. Mansur başkan olsa da olmasa da Saray rejimi gidecek, sığınmacılar gidecek." dedi.

Özdağ, dün gerçekleştirdiği çağrıyı iptal ettiklerini ve Mansur Yavaş'ın büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını söyledi.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Zor bir seçime gidiyoruz. Saray rejimi, depremin enkazı, ekonomik kriz, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkemizin üstüne kabus gibi çökmesi ülkemizin üstüne kabus gibi çöküyor. İşte böyle bir ortamda Türk halkından büyük bir destek aldığını gördüğümüz Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak Nisan 2022'den bu yana göreve davet ediyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden, Türk Halkının bu talebine kulak vererek, cesur hareket ederek, Atatürk Cumhuriyetini korumak için Atatürk gibi davranması gerektiğini kendisine hatırlatarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına cesaretle adım atması gerektiğini söylüyoruz. Bu çağrımızı defaatle yaptık ve defaatle bu çağrımız cevapsız kaldı. En son Altılı Masa'da yaşanan parçalanmadan sonra ki bunu da öngörmüştük Türk halkına Mansur Yavaş'ı meydana davet etmesi için çağrıda bulunmuştuk. Bu bir parti çağrısı değil halk hareketiydi. Ne yazıkkı Mansur Bey halkın bu talebini göstermesine dahi izin vermeden esas şükranı Gazi Mustafa Kemal'e göstermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığını bir kez daha ifade etti. Bu durumda biz Zafer Partisi olarak dün yaptığımız daveti geri çekiyoruz. Ve Sayın Mansur Yavaş'a da buradan sesleniyoruz. Mansur Bey size duyulan güvene bu şekilde ihanet etmeye hakkınız yoktu. Siz Türk gençliğinin umutlarına sırtınızı döndünüz. Siz değişim umutlarını elinizin tersiyle çevirdiniz. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz Mansur Bey. Keşke böyle yapmasaydınız."


 

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