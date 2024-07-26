Çıtır çıtır böreğin tüyosu ortaya çıktı. Meğer 1 bardağı bile yetiyormuş

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan börek, bazı özel tekniklerle daha da lezzetli hale getirilebilir. İşte börek yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktaları:

Maden suyu, börek hamurunun kalitesini artırmak için etkili bir malzemedir. Hamurun kabarmasını ve böreğin hafif, gevrek bir dokuda olmasını sağlar. Ayrıca, maden suyu böreğin iç malzemelerinin daha iyi pişmesine yardımcı olur ve böreğin tazeliğini uzun süre korur.

MADEN SUYUNUN TARİFTEKİ ÖNEMİ

Maden suyunu börek yapımında kullanmanın birkaç yolu vardır. Hamurun içine ekleyerek kullanabileceğiniz gibi, böreğin üzerine sos olarak da dökebilirsiniz. Hamurun içine eklediğinizde, maden suyu diğer sıvı malzemelerle karıştırılarak hamura dahil edilir. Sos olarak kullanırken ise, maden suyunu diğer sos malzemeleriyle karıştırıp böreğin üzerine gezdirebilirsiniz.

BÖREK TARİFİ

MALZEMELER:

- 2 adet yumurta

- 1 şişe maden suyu

- 1 bardak süt

- Yarım bardak sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

İÇ MALZEMESİ:

- 200 gram beyaz peynir

- Yarım demet maydanoz

- 1 adet taze soğan

ÜZERİNE:

- Susam ve çörek otu

HAZIRLIK:

1. Sos malzemelerini geniş bir kapta iyice karıştırın.

2. Yufkaların yarısını yağlanmış tepsiye hafifçe büzerek yerleştirin.

3. İç malzemelerini karıştırarak hazırladığınız harcı yufkaların üzerine eşit şekilde yayın.

4. Kalan yufkaları da aynı şekilde yerleştirip, üzerlerine çatal veya bıçakla delikler açın.

5. Hazırladığınız sosu böreğin üzerine dökün.

6. Böreği yaklaşık 1 saat bekletin ve 200°C’de, üzeri kızarana kadar pişirin.

Bu yöntemlerle hazırladığınız börek, hem lezzet hem de kıvam açısından tatmin edici sonuçlar verecektir. Maden suyunun katkısıyla böreğinizin hem hafif hem de gevrek olmasını sağlayabilirsiniz.