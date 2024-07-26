Mevduat faizleri tırmanışa geçti. Aylık 41 bin lira maaş bağlıyor

Daha önce 44-47 aralığında seyreden faizlerin tekrar yüzde 50'ye yükselebileceği öngörülüyor. Bu durum, 1 milyon TL mevduatı bulunan bir yatırımcı için nasıl bir ek gelir sağlayacak?

Merkez Bankası, TL'yi güçlendirme amacı doğrultusunda faiz oranlarını sabit tutmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne zaman karar vereceğini merakla bekliyor.

Temmuz toplantısında politika faizini %50'de sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki aşırı likiditeyi kontrol altına almak için "TL'de alıcı konumuna geçme" stratejisini uygulama kararı aldı.

Bu adım, enflasyonla mücadele amacıyla TL mevduat getirilerinin yüksek seviyelerde kalmasını hedefliyor. Son dönemde mevduat faizleri %44-47 aralığına gerilemişken, bu oranların tekrar %50 seviyelerine yaklaşması bekleniyor. Bu 3 puanlık fark, 1 milyon TL mevduat sahibi için ne kadar ek kazanç sağlayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), salı günü politika faizini %50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Aynı zamanda, piyasadaki "TL likidite fazlalığını sterilize etmek" için bir dizi yeni tedbir uygulamaya koyacak.

Merkez Bankası, geçmişte bankalara çeşitli vadelerle TL verip döviz alarak swap işlemleri yapıyordu. Ancak bundan böyle, Türk lirası karşılığında döviz ve altın alım ihalesi düzenleyecek ve döviz karşılığında TL swap işlemlerini sonlandıracak.

DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

Bu önlemler çerçevesinde TCMB, "piyasadan TL alan" bir konumda olacak ve fazla TL likiditesini sistemden çekmeye başlayacak. Yerel seçimlerin ardından hızlanan yabancı sermaye girişi ve döviz hesaplarındaki çözülme ile birlikte, TCMB'nin swap hariç net rezervleri 20 milyar doları aştı. 12 Temmuz haftasında toplam rezervler ise 153,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Yeterli döviz rezervine ulaşan TCMB, artık TL likiditesine odaklanarak yeni stratejilerini uygulamaya geçiyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELEBİLİR

Son dönemlerde mevduat faizleri %44-47 aralığına kadar gerilemişti. Ancak TCMB'nin yeni önlemleriyle birlikte, bu hafta gecelik TL faizleri yeniden %50'nin üzerine çıktı. Bu gelişme, TL likiditesinde denge sağlanması ve mevduat faizlerinde kısmi bir artış öngörülüyor. Piyasa analistleri, mevduat faizlerinin %50 ve üzerinde seyretmesini bekliyor.

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

Mevduat faizlerindeki 3 puanlık bir artış, 1 milyon TL'lik mevduat için yıllık bazda 30 bin TL ek getiri sağlayabilir. Aylık bazda ise durum şöyle:

- %47 faizle yatırılan 1 milyon TL, brüt olarak aylık 39 bin 166 TL getiriyor.

- %50 faiz uygulanan hesaplarda ise aynı miktarın aylık getirisi 41 bin 166 TL’ye yükseliyor.

Bu hafta alınan önlemlerle gecelik faizlerin %50'nin üzerine çıkması durumunda, 1 milyon TL'nin aylık getirisi 2500 TL artacak.

LİKİDİTE FAZLALIĞI NEDİR?

Likidite fazlalığı, "dolaşımdaki yerli para miktarının yüksek olması" olarak tanımlanır. Bu tür durumlarda merkez bankaları, para arzını ekonomik hedefler doğrultusunda düzenlemek için çeşitli önlemler alabilir. Türkiye’de TL likidite fazlalığı nedeniyle, geçen hafta gecelik faizler politika faizinin %50 seviyesinin altında kalmıştı. Bu durum, mevduat faizlerinde düşüşe yol açmış ve enflasyonla mücadele hedeflerini riske atmıştı.