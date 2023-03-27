Çitlembik bitkisi yaralara iyi geliyor

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan Çitlembik bitkisinin faydaları dikkat çekti.

YARA NEDİR?

Yara, doku bütünlüğünün herhangi bir nedenle bozulması ve bozulduktan sonraki aşama olan iyileşme süresinde meydana gelen dokusal değişimler ile kendini fizyolojik olarak yenileme, onarma durumudur. Kronik yaralar ise kolay kolay iyileşmeyen ve vücutta izler bırakan yaralardır.

ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEDİR?

Karaağaçgiller familyasından; 70 kadar türü olan bir çeşit sakız ağacının meyvesidir.

Çitlembik ağacının meyveleri mercimekten az büyük ve buruk fıstık tadındadır. Hekimlikte meyvesi, yaprakları, tohumları ve sakızı kullanılır.

ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Ayak terlemelerini keser.

-Yaraları tedavi eder.

-Böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur.

-Mide ağrılarını dindirir.

-Öksürüğü keser.

- İştah açıcı özellikler gösterdiğinden kilo almak isteyenlere yardımcı oluyor.