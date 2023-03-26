26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hücre onaran besinler hangileri

Hücrelerde meydana gelen oksidasyon, oksidatif strese; oksidatif stres ise hücre yapılarında kalıcı hasarlara yol açıyor. Ancak hücre hasarını onaran antioksidan içeren besinler bunun önüne geçiyor. İşte hücre onaran o besinler:

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 09:06
Takip Et

Bu besinler hücre dostu...

Hücre onaran besinler hangileri
+
Aa
-

KIRMIZI ÜZÜM

Kırmızı üzümün içeriğindeki resveratrol ve quarcetin, serbest radikalleri uzaklaştırarak damarların sertleşme ve tıkanmasını engelleyen en güçlü antioksidanlardan biridir.

YEŞİL ÇAY

Tanin flavonoidi, yeşil çaya bağımlılık yapan kekremsi aromasını verirken sizleri de kalp krizi, damar sertliği ve birçok kanser çeşidine karşı koruyor. Ayrıca metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

KIRMIZI ERİK

Kırmızı erik, içindeki serbest radikalleri absorbe edebilme oranı en yüksek besindir. Bu özellik onu dejeneratif hastalıklar ve kanser gibi serbest radikal hasarına bağlı hastalıklarla mücadelede önemli bir noktaya taşır. Ara öğünlerde dört-beş kuru erik tüketmelisiniz.

TAM TAHILLAR

Tam tahıllı ürünler; kolon, karaciğer, göğüs kanseri, cilt hastalıkları, Alzheimer ve artrit savaşçısıdır. B vitamini ve posadan zengin tam tahıl kaynakları, sağlıklı ve dengeli beslenmenin olmazsa olmazlarıdır. Bunlar, vücudun savunma sistemini güçlendirir.

HAVUÇ

Havuç ve turuncu renkli meyve-sebzeler; betakaroten bakımından zengindir. Betakaroten, özellikle kanser hücreleriyle savaşta etkin rol oynuyor ve artrit oluşumunu yüzde 70’lere varan oranda engelliyor. Bu özelliği, havucu sofralarımızın baştacı ediyor.

BÖĞÜRTLEN

Meyvenin içeriğindeki antosiyanidin ve elastin; vücudu kanser hücrelerinin oluşumuna karşı korurken, mevcut enfeksiyon durumlarında bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor.

BROKOLİ

Karnabahar, lahana ve Brüksel lahanasının da aynı grupta bulunduğu turpgiller; indol ve betakaroten içeriyor. Bu iki flavonoid, bu sebzeleri özellikle birer akciğer, rahim, meme kanseri savaşçısı haline getirirken; kalp ve göz sağlığı için de faydalı.

DOMATES

Domatesin içeriğindeki likopin; prostat, akciğer, kolon ve göğüs kanserinin tedavisinde de etkili. Domatesin içeriğinde bağışıklık sistemini güçlendiren glutatyon da bulunuyor.

ISPANAK

Ispanak özellikle katarakt ve yaşa bağlı göz dokularında meydana gelen hasara karşı en güçlü savaşçılardan biri. Hem kalpdamar hastalıkları, hem de birçok kanser türüyle ilgili yapılan araştırmalar; ıspanağın faydalarını gözler önüne seriyor.

SARIMSAK

Sarımsak ve soğan dilimleri sülfürlü bileşikler içerir. Bu mucizevi bileşikler; çiğneme, ezme yoluyla ortaya çıkarak hem birçok kanser çeşidine ve enfeksiyona karşı koruyor, hem de kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
2
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
3
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
4
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
5
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
6
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
7
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.