Cıtroën şubat ayı kampanyasını açıkladı

Citroën dünyasının hayata konfor ve renk katan otomobilleri, şubat ayındaki avantajlı kampanyalarla, yeni bir binek veya hafif ticari araç satın almak isteyen sürücüleri bekliyor.

Konforlu ve elektrikli Citroën modellerinde 0 faizli kredi fırsatları!

Citroën, ë-C4 ve ë-C4 X ile C segmentinde birbirini tamamlayan iki elektrikli araç sunan tek marka olarak öne çıkmaya devam ederken, menzil ve maliyet odaklı yaklaşımından da ödün vermiyor.

Her iki elektrikli model, içten yanmalı motora sahip C4 ve C4 X modellerinin iç mekan genişliği ve kabin içi kullanım özelliklerini elektrikli güç-aktarma sisteminin avantajlarını bir araya getiriyor.

Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 X ve ë-C4, 300.000 TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajıyla sahiplerini bekliyor.

Stratejik olarak belirlenmiş batarya boyutu ve 100 kW hızlı şarj işlevi çok yönlü kullanım sunarken aynı zamanda rekabetçi bir fiyat konumlandırmasını da destek veriyor.

Yılın en hızlı büyüyen hafif ticari araç markasından ticaride avantajlı kredi fırsatları!

2023’te satışlarını iki katından fazla artırarak 17 bin adetten fazla hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Citroën, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) organize ettiği Satış ve İletişim Ödülleri’nde “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülünün de sahibi olarak dikkat çekiyor.

Berlingo Kombi modeli, 250.000 TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroën showroomlarında yeni satışa çıktı.

Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 200.000 TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sahiplerini bekliyor.

Citroën, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper modelini, 150.000 TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla sevenleriyle buluşturuyor.