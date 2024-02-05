Tesla’ya tehlikeli atık cezası

Mahkeme Tesla’dan 1,5 milyon dolar ceza ödemesini talep etti.

Yapılan açıklamada, araç servis merkezlerinde, enerji merkezlerinde ve bir fabrikada tehlikeli atıklar konusunda yasaya uygun davranmadığına dikkat çekilirken, Tesla'nın soruşturmada işbirliği yaptığı ve savcıların dikkatine sunduğu yasalara uyumu artırmak için harekete geçtiği belirtildi.

Davada taraflar arasında uzlaşıya gidildiği belirtilirken, şirketin anlaşma kapsamında ceza, soruşturma masrafları, çalışanların eğitimi için 1,3 milyon dolar, atık denetimleri için ise 200 bin dolar ödemesine karar verildi.

San Joaquin Bölge Savcısı Ron Freitas, elektrikli araçlar çevresel ıslahta rol oynadığını ancak bunların üretimi ve bakımının zararlı atıklara yol açtığını kabul etmek gerektiğini söyledi.

California'da yaklaşık 57 araç servis merkezi ve 18 güneş enerjisi tesisi bulunan Tesla, San Francisco'nun Fremont şehrinde elektrikli araçlar üretiyor.