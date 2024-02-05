DS Automobıles şubat fırsatlarını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
DS Automobıles şubat fırsatlarını açıkladı
DS Automobiles, sadece şubata özel, özel finansman modelleri ve takas desteği avantajlarını tüm sevenlerinine sunuyor.

İşte birbirindne özel fırsatlar…

DS Automobiles’in şubat ayı teklifleri kapsamında; DS 4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunun benzinli ve dizel seçeneklerinde takas desteği ya da sadece tüzel müşterilere özel 180.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla, sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışına sahip bir otomobile sahip olmak isteyenleri bekliyor.

DS 7’nin dizel versiyonları takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla ve şarj edilebilir hibrit DS 7 E-TENSE versiyonları da takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 200.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla yeni taliplerini bekliyor.

Seçkin tasarıma yenilikçi teknolojiler eşliğinde sahip olmak isteyenlere hitap eden şarj edilebilir hibrit zarif sedan modeli DS 9 E-TENSE’de de takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor.

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