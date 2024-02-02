Mercedes yeni modelini Türkiye’de satışa sundu

Haber: Ercan Karaca

Markanın bu tasarımı tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni tasarımlar, keyifli sürüş ve farklı renk seçenekleri ile alıcısını bekliyor.

Bu yeni tasarımın Türkiye satış fiyatı ise belli oldu.

İşte satış fiyatı ve birbirinden eşsiz özellikleri…

CLE Coupé, 2023’ün son çeyreğinde Avrupa’da 4 milyon 634 bin 800 TL’den satışa sunuldu. ( ﻿Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.540.567 TL, ÖTV Oranı % 150, Tahmini Tescil Masrafları 13.100 TL) Yılın ikinci yarısında da CLE Cabriolet’in de Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

Meraklıları satışa sunulacağı günü dört gözle bekliyor.

Uzun dingil mesafesi, aerodinamik A sütunu, kısaltılmış ön tampon bölgesi ve uzatılmış arka tampon bölgesi, belirgin omuz çizgisi ve büyük tekerlekler ayrıcalık tanıyor.

İNÇ DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ

12,3 inç yapısıyla tamamen dijital gösterge paneli ile İç mekânda dikey özellikte.

Sürücüye 6° dönük 11,9 inçlik merkezi ekranda tüm kontrol sizde ambiyans aydınlatmasına ek olarak spor ön koltuklar yer alıyor.

Kolay-Giriş işlevine sahip ön koltukları koltuk sırtlığının üst kenarına tasarımsal bir şekilde yerleştirilmiş bir kayış yardımı ile açılıyor.

Bu özellik ise zarif bir tasarım sağlamış oluyor.

CLE Coupé, yeni E-Serisi'nde yer alan çok sayıda dijital yenilikten de faydalanıyor.

Bu yenilikler ise satıcısına eşsiz deneyim sunarak rakiplerinden ayrılıyor.

Bu eşsiz özellik sektöründe-n ayrılmasını sağlıyor.

Yeni elektronik mimarisi ve üçüncü nesil MBUX bilgi-eğlence sistemiyle coupé olan CLE, teknolojik lüksün tüm imkânları ile kullanıcıları bir araya getiriyor.

Bu özellikler ise göz kamaştırıyor.

Tüm motor seçenekleri ile entegre marş jeneratörü ve 48 volt elektrik sistemi ile sunuluyor.

360 DERECE KAMERA ÖZLELLİĞİ

ATTENTION ASSIST, Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve 360° kamera ile Park Paketi, DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı gibi önemli işlevler standart olarak sunuluyor.

Sportif ve zarif bir görünüm için geleneksel coupé tasarımı

Sadece motor özelliği ile değil aynı zamanda renklendirme seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

ÜÇ BOYUTLU KRENKLENDİRME

4.850 mm uzunluğa, 1.861 mm genişliğe ve 1.422 mm yüksekliğe sahip yeni iki kapılı model, C Serisi Coupé'den önemli oranda büyük. E-Serisi Coupé'den ise iki mm daha alçak ve 15 mm daha uzun.

Geniş alan hacmide araba içinde konforlu yol sunuyor.

GENİŞ ALAN

64 farklı renk sistemini destekliyor.

Farklı renk seçenekleriylede tüm dikaktleri üzeren çeken özel tasarım aait diğer detaylar şu şekilde…

Ön ve orta konsol süslemeleri, koltuk ayar ünitesi ve ayak boşluklarında yer alan ambiyans aydınlatması, gösterge panelinin alt kenarı boyunca orta konsolun her iki tarafında yer alan havalandırma çıkışlarına kadar uzanan bir ışık şeridiyle iç mekânı gibi özellikleri bir araya getiriyor.

Koltuğa entegre yeni Kolay-Giriş özelliği

Kolay-Giriş işlevi, koltuk sırtlığının üst bölümünde uyumlu bir şekilde yerleştirilmiş deri bir kayış ile açılıyor. Bu deri kayış estetik bir tasarım havası katarak göz kamaştırıyor.

Elektrik destekli motor özelliği

CLE Coupé verimlilikte de standartları belirliyor. Dört silindirli benzinli 4MATIC motoru mevcut. Turbo beslemeye ek olarak entegre marş jeneratörü güç aktarımı sağlıyor.

48 Volt beslemeli entegre marş jeneratörü, özellikle düşük devirlerde içten yanmalı motoru destekliyor

Elektrik motorunun gücü 15 kW’den 17 kW’ye çıkarken entegre marş jeneratörü aynı zamanda 205 Nm ek tork sağlıyor.

Yenilikçi silindir özelliği

190 kW gücündeki CLE 300 4MATIC (WLTP: ortalama yakıt tüketimi: 7,6-7,0 lt/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 173-159 gr/km). M 254 2,0 litre hacimli motor çok sayıda ileri mühendislik çözümünü bünyesinde barındırıyor.

NANOSLIDE® silindir kaplaması, CONICSHAPE® silindir honlaması (trompet honlama), değişken akışlı turbo besleme ve motora entegre egzoz gazı arındırma çözümleri yer alıyor.

Farklı çekiş özelliği

Tüm CLE versiyonlarında entegre marş jeneratörünün uyarlanması için özelleştirilen 9G-TRONIC şanzıman kullanılıyor.

4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi ön aksta daha yüksek tork elde ediliyor. Azalan toplam ağırlık CO2 emisyonunun düşmesini sağlıyor.

Yol tutuşu da sürücü kolaylık sağlıyor.

Yeni CLE Coupé'nin süspansiyonu, virajlı yollarda çevik sürüş keyfi sağlıyor.

Ön tekerleklerin dört bağlantı geometrisi dinamik yol tutuşuna katkı sağlıyor.

Arka aksta yer alan beş kollu çok bağlantılı yapı düzlük stabilitesini artırıyor.