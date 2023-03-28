Çitsarmaşığı bitkisi yorgun ve sızlayan ayaklara iyi geliyor

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan çitsarmaşığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yorgun ve sızlayan ayaklara çiçekleri ezilerek elde edilen suyu sürüldüğünde acılarını dindirdiği bildirildi.

ÇİTSARMAŞIĞI BİTKİSİ NEDİR?

Uzun ömürlü, 1-5 metre boyunda sarılıcı bir süs bitkisidir. Haziran – eylül aylarında çiçek açar. Kökü, oldukça uzundur. Yaprakları gövde üzerinde sarılmı vaziyettedir. Hekimlikte kök ve yaprakları kullanılır. 30 kadar türü vardır.

ÇİT SARMAŞIĞI NASIL KULLANILIR?

Kabızlığa karşı kökleri toz haline getirilir, günde 2 çay kaşığı içilir. Uzun müddet kullanılmamalıdır. Zatürreye karşı kurutulmuş çiçeklerinden yapılan çaydan günde 3 fincan içilir.

ÇİTSARMAŞIĞI BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Kabızlığı giderir.

-Dalak iltihabı, ülser, kulak ve diş ağrısı, nezle, grip, şişmanlık, uykusuzlukta fayda sağlar.

-Haricen yaraların tedavisinde kullanılır.

-Yorgun ve sızlayan ayaklara çiçekleri ezilerek elde edilen suyu sürüldüğünde acılarını dindirdiği bildirildi.

-Çit sarmaşığı çiçekli dalları ve bilhassa kökü safra söktürücü, müshil, idrar ve ter söktürücü, mide ve bağırsak nezlesinde çok faydalıdır.

-Ateş düşürücüdür.