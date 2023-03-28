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Çitsarmaşığı bitkisi zatürreye iyi geliyor

Çitsarmaşığı bitkisinin zatürreye iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 10:02
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Çitsarmaşığı bitkisi zatürreye iyi geliyor

Çitsarmaşığı bitkisi zatürreye iyi geliyor
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Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan çitsarmaşığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kurutulmuş çiçeklerinden yapılan çay zatürreye iyi geliyor.

ZATÜRRE NEDİR?

Zatürre ( tıbbi adıyla pnömoni ) virüs, bakteri gibi etkenlerin yol açtığı, akciğer dokusunun tek veya iki taraflı enfeksiyonudur. Enfeksiyon, genellikle basit bir soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlar ve ilerler.

ÇİT SARMAŞIĞI NASIL KULLANILIR?

Kabızlığa karşı kökleri toz haline getirilir, günde 2 çay kaşığı içilir. Uzun müddet kullanılmamalıdır. Zatürreye karşı kurutulmuş çiçeklerinden yapılan çaydan günde 3 fincan içilir.

ÇİTSARMAŞIĞI BİTKİSİ NEDİR?

Uzun ömürlü, 1-5 metre boyunda sarılıcı bir süs bitkisidir. Haziran – eylül aylarında çiçek açar. Kökü, oldukça uzundur. Yaprakları gövde üzerinde sarılmı vaziyettedir. Hekimlikte kök ve yaprakları kullanılır. 30 kadar türü vardır.

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