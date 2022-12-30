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Kış aylarında sık görülen zatürreye dikkat. Ölüme neden oluyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nurşen Avkan, kış aylarında hastalıkların artmasıyla beraber soğuk algınlığı şeklinde başlayan pnömoni (zatürre) vakalarının da arttığına işaret ederek zatürre ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 09:41
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Kış aylarında sık görülen zatürre ölüme neden oluyor

Kış aylarında sık görülen zatürreye dikkat. Ölüme neden oluyor
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İHA’nın haberine göre; Uzm. Dr. Nurşen Avkan, pnömoninin belirtileri ve teşhisi hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:

“Halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoni, akciğer dokusundaki hava keseciklerinin iltihaplı sıvı ile dolması sonucu oluşur. Bulaşıcı bir hastalık olan pnömoniden korunmak için özellikle kış aylarında kalabalık kapalı alanlardan uzak durulması, uzak durulamıyorsa dikkat edilmesi gerekir”

“ZATÜRRE AŞISI İLE HASTALIĞA KARŞI TEDBİR ALABİLİRSİNİZ”

Uzm. Dr. Avkan, genel sağlık kurullarına dikkat edilerek de zatürre karşı önlem alınabileceğinin altını çizerek şunları belirtti:

“Koronavirüs pandemisinde dikkat ettiğimiz öksürürürken hapşırırken mendil kullanma, eşyaların ortak kullanılmaması, elleri sık sık yıkama gibi kurallara dikkat edilmesinin yanında sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak durularak bağışıklık güçlü tutulmalıdır. Zatürre aşısı ile hastalığa karşı tedbir alabilirsiniz”

“BELİRTİLERİNİ GÖRDÜĞÜNÜZDE HEMEN DOKTORA BAŞVURMALISINIZ”

Zatürre belirtilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini altını çizen Uzm. Dr. Nurşen Avkan şunları belirtti:

“Pnömoni, soğuk algınlığı şeklinde başladığı için halk arasında grip olarak nitelendirilip, tedavisinde gecikme olabilmektedir. Her ne kadar zatürre kelimesi insanları korkutsa da zatürre fark edilmediğinde doktora başvurmakta geç kalınabilmektedir. Belirtilere dikkat edilmesi hayati önem taşıyor”

Zatürre belirtilerini ateş, titreme, üşüme, öksürük, balgam, göğüs ve sırt ağrısı, göğüste hırıltı, kusma, baş ağrısı ve iştahsızlık şeklinde sıralayan

Uzm. Dr. Nurşen Avkan, şu uyarılarda bulundu:

“Bu belirtileri kendinizde görmeniz halinde bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmelisiniz. Zatürre tanı ve tedavisi için laboratuvar sonuçları ile akciğer görüntülemelerine bakılarak tanı konulur ve gerekli tedavilere başlanır”

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