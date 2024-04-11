Cloud4Next Ortadoğu’nun bulut dönüşümü için çalışacak

Bulut teknolojileri ihracatçısı olma vizyonuyla yoluna devam eden Cloud4Next, Ortadoğu pazarında büyümek üzere önemli bir anlaşmaya imza attı.

Çatı grup şirketi olan ITserv Technology ile birlikte Londra ve Dubai ofisinin ardından Riyad operasyonunu başlatan Cloud4Next, ITserv Technology’nin Baraka Optimal ile imzaladığı iş ortaklığı anlaşması ile birlikte bölgenin bulut dönüşümünü sağlamada önemli bir oyuncu olacak.

BAKANLIK DÜZEYİNDE ANLAŞMA İMZALANDI

Bölgenin bulut bilişim alanında gelişmesi için imzalar Riyad’da düzenlenen Uluslararası İş Forumu’nda (IBF) Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Majed Abdullah Alkassabi'nin katılımıyla düzenlenen törende atıldı.

ITserv Technology CEO’su Mehmet Ertan Erdoğan ve Baraka Investment CEO’su Abdullah Alshemali’nin katıldığı törenle birlikte ITserv Technology bünyesindeki bulut teknolojileri şirketi Cloud4Next, Ortadoğu ve Körfez Bölgesi'nde bulut dönüşümün öncüsü olacak.

DANIŞMAN EKİBİYLE SUNACAK

Şimdiye kadar Türkiye’de yerel kurumları global arenada rekabet edebilmesi için bulut teknolojileriyle desteklediklerini belirten Cloud4Next Genel Müdürü Tunca Taşçı şöyle konuştu: “ITserv Technology grubumuzun yaptığı bu önemli anlaşmanın bir parçası olan bulut teknolojileri tarafında Cloud4Next olarak, global ölçekli bulut servis sağlayıcıların hizmetlerini ve ürünlerini danışman ekibimizle, Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki kurumlara sunacağız. Deneyimli mühendis ekibimizle birlikte, bulut altyapısı üzerinde çalışan yapay zeka, veri analitiği, mikroservis mimarisi gibi son teknolojilerle bölgenin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlayacağız.”

2030 VİZYONUNU DESTEKLEYECEK

Suudi Arabistan, 2030 vizyonuyla petrole olan bağımlılığını azaltırken, ekonomisini ve teknolojisini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

ITserv Technology’nin bulut teknolojileri alanındaki şirketi Cloud4Next’in uzman kadrosuyla bu altyapılara uygun destek sağlayarak Suudi Arabistan pazarında potansiyel fırsatların yaratılmasında önemli bir rol oynaması planlıyor.

ITserv Techology grubunun Baraka Optimal ile yaptığı bu iş birliği ile birlikte Cloud4Next, ülkemizi bulut teknolojileri alanında en iyi şekilde temsil edecek ve bulut alanında çalışan gençlerimize istihdam ve global projelerde deneyim sağlayacak.