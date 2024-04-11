Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kaynak: AA
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı.

ECB'den para politikası kararına dair yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tuttuğu aktarıldı.

Böylelikle, para politikasına yönelik 2024’ün üçüncü toplantısında, arka arkaya beşinci kez 3 temel politika faizi sabit bırakırken, faiz oranlarını Euro tarihindeki yen yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ECB, Temmuz 2022'den sonra arka arkaya 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan yükseltmişti.

20232te faiz artışlarını sürdüren ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından yapılan toplantılarda değişikliğe gitmeme kararı aldı.

ECB'nin faiz kararı açıklamasında, "Yönetim Konseyi bugün 3 temel faiz oranını değiştirmemeye karar verdi." Dedi.

Enflasyonun, gıda ve ürün fiyatlarındaki gerilemesiyle, güç kaybetmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğunda iyileşme olduğu ve ücret artışının yavaşladığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya devam ediyor. Geçmişteki faiz artışları talep üzerinde baskıyı sürdürüyor. Bu durum enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Ancak yurt içi fiyat baskıları güçlü ve hizmet fiyatları enflasyonunu yüksek tutuyor." İfadelerine yer verildi

İlgili Haberler
Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı
Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı
Geleceğin ticareti Antalya'da konuşulacak
Geleceğin ticareti Antalya'da konuşulacak
TESK Genel Başkanı Palandöken: Prim gününü dolduranlar sağlıktan yararlansın
TESK Genel Başkanı Palandöken: Prim gününü dolduranlar sağlıktan yararlansın
Amerika'da üretici enflasyonu da açıklandı
Amerika'da üretici enflasyonu da açıklandı
Cloud4Next Ortadoğu’nun bulut dönüşümü için çalışacak
Cloud4Next Ortadoğu’nun bulut dönüşümü için çalışacak
Son Haberler
‘Şımarık Katil’e ödül gibi ceza! 2 genci hayattan koparmıştı Gündem
‘Şımarık Katil’e ödül gibi ceza! 2 genci hayattan koparmıştı
Koray Aydın'dan Bahçeli'nin Akşener'e çağrısına flaş çıkış. Kongrenin iptal edilmek istenmesi iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro Gündem
Koray Aydın'dan Bahçeli'nin Akşener'e çağrısına flaş çıkış. Kongrenin iptal edilmek istenmesi iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro
Türkiye gelen uçakta kavga çıktı. Zorunlu iniş yaptı Gündem
Türkiye gelen uçakta kavga çıktı. Zorunlu iniş yaptı
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar edeceğini açıkladı Gündem
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar edeceğini açıkladı
Elektrikli battaniyeden yangın çıktı. 2 katlı ev yandı Yerel Haberler
Elektrikli battaniyeden yangın çıktı. 2 katlı ev yandı
Hakkari’de 7 katlı binadan başına beton parçası düştü. Ağır yaralandı Gündem
Hakkari’de 7 katlı binadan başına beton parçası düştü. Ağır yaralandı
Selçuk Ural'dan Hakan Ural çıkışı: Benim onun gibi bir oğlum yok Gündem
Selçuk Ural'dan Hakan Ural çıkışı: Benim onun gibi bir oğlum yok