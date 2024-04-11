Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ECB'den para politikası kararına dair yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tuttuğu aktarıldı.

Böylelikle, para politikasına yönelik 2024’ün üçüncü toplantısında, arka arkaya beşinci kez 3 temel politika faizi sabit bırakırken, faiz oranlarını Euro tarihindeki yen yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ECB, Temmuz 2022'den sonra arka arkaya 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan yükseltmişti.

20232te faiz artışlarını sürdüren ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından yapılan toplantılarda değişikliğe gitmeme kararı aldı.

ECB'nin faiz kararı açıklamasında, "Yönetim Konseyi bugün 3 temel faiz oranını değiştirmemeye karar verdi." Dedi.

Enflasyonun, gıda ve ürün fiyatlarındaki gerilemesiyle, güç kaybetmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğunda iyileşme olduğu ve ücret artışının yavaşladığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya devam ediyor. Geçmişteki faiz artışları talep üzerinde baskıyı sürdürüyor. Bu durum enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Ancak yurt içi fiyat baskıları güçlü ve hizmet fiyatları enflasyonunu yüksek tutuyor." İfadelerine yer verildi