﻿CNN'den İstanbul için felâket tellallığı!

"İstanbul'un boşaltılması için ne gerekiyorsa onlar yapılıyor. Tamam, konunun uzmanlarına kulak verelim ve bütün binaları en şiddetli depremlere dayanıklı hale getirelim ama korkuyla da yaşanmaz ki.." diyecek oldum ki CNN International, "İstanbul'da akıl almaz büyüklükte bir deprem yaklaşıyor" diye yayın yaptı!

Haberde İstanbul'un güneyinden geçen iki fay hattına dikkat çekilerek "Bu, İstanbul'un depreme hazır olup olmadığı konusundaki endişeleri artıran jeolojik bir gerçekliktir" denildi.

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CNN International'ın görüş aldığı Prof. Celal Şengör de "İstanbul için görünüm hiç parlak değil. Önümüzdeki yirmi yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem olmazsa hepimiz çok şaşırırız." diye konuştu.

Depremin 7.2 ile 7.8 arasında bir büyüklüğe sahip olmasının beklendiğini aktaran CNN, uzmanların bu büyüklükte bir depremin Türkiye'nin ticaret ve sanayi merkezi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Haberde, Şengör'ün "100 bin can kaybı yaşanabilir. Depremin ardından ne geleceğini de düşünmelisiniz. Yağma, yangınlar, salgın hastalıklar olacak. Korkunç olacak." sözleri de bu ifadelerden sonra verildi...

Haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 7,5 büyüklüğünde bir depremin kentte yaklaşık 90 bin binanın yıkılmasına yol açabileceğine ve 260 bin binanın ciddi hasar göreceğine dair tahminlerine de atıfta bulunuldu.

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Tabii aynı CNN İnternational yayın kuruluşunun, İstanbul ile bu kadar yakından ilgilenirken, ABD'de 800 mil boyunca uzanan Kaliforniya'daki San Andreas fayının mesela 9 şiddetinde bir deprem üretebileceğine dair analizlerde de bulunması gerekirdi değil mi?

CNN İnternational, San Andreas fayı ile ilgili son haberini 6 Temmuz 2019'da yayınladı!

Haberin başlığı "San Andreas fay hattı boyunca sismik aktivite, 2030 yılına kadar Kaliforniya'da yıkıcı bir depremi tetikleyebilir." şeklindeydi...

Haberde ise "Güney Kaliforniya sakinleri, aynı bölgede 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldikten sadece bir gün sonra, Cuma günü Mojave Çölü yakınlarındaki toplulukları sallayan 7,1 büyüklüğünde bir depremin ardından yüksek alarm durumuna geçti." denildikten sonra şu bilgilere yer verilmişti:

"USGS sismologu Susan Hough, CNN'e verdiği demeçte, 'Bu haftaki depremlerin jeologların uyardığı büyük depremi tetiklemesi pek olası değil... San Andreas fay bölgesi Mojave Çölü'nden 150 milden daha uzakta' dedi..."

CNN, bölgede yaşayan insanların yüreğine su serpmiş oldu.

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Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise İstanbul'u da etkileyecek Marmara depreminin 7.2'den büyük olacağını tahmin eden jeologları eleştiriyor ve "Marmara depremi 6.5'i geçmez. Büyükçekmece-Yeşilköy ve Büyükçekmece-Silivri arasındaki fayı tek fay olarak görüyorlar bu da 50-70 kilometre yapıyor, depremin şiddetini ise 7 veya 7.2'ye çıkarıyor... Ancak biz orada 33 kilometrelik bir fay olduğunu ve derinliğinin 7-8 kilometre olması sebebiyle şiddetinin 6.5'i geçmeyeceğini kanıtladık..." diyor.

Hükümet ise halkı borçlandırarak İstanbul'da kentsel dönüşümü sağlamayı planlıyor. Binbir zorlukla İstanbul'da bir daire sahibi olan vatandaşlar, şimdi aynı daireye, hatta daha küçüğüne en az 1.5 milyon lira borçlanarak sahip olacak! 12 ay vadeli bir milyon lira kredinin aylık taksiti 22 bin 467 lira tutuyor. Bu taksiti kaç kişi ödeyebilir...

Ödeyemeyince de daireyi satması beklenir değil mi? Sahi İstanbul'a yeni sahip mi aranıyor? İçeriden dışarıdan "akıl almaz büyüklükte deprem" denilerek yani felâket tellallığı ile her gün halka korku pompalanarak İstanbul'un boşaltılmak istendiğini düşünmek gerekiyor...