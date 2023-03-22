Çobandüdüğü bitkisi migrene iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çobandüdüğü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çobandüdüğü bitkisi migren ve baş ağrısına iyi geldiğinin altının çizildi.

MİGREN NEDİR?

Eğer baş ağrınız ataklar halinde ortaya çıkıyorsa bu ağrıya migren ağrısı denilmektedir. Migren atakları kiminde yılda 1-2 defa, kiminde ise ay içerisinde defalarca görülebilmektedir. Migren ağrılarının çoğunun çok şiddetli seyrettiğini söylenebilir. Migren ağrılarını şiddetli baş ağrısı olmasının dışında diğer ağrılarından ayırt eden en önemli özellik ise ağrı ile birlikte ortaya çıkan bulantı, ses ve ışığa duyarlılıktır. Migren ağrısı olanlar baş ağrına eşlik eden bu rahatsızlıklar nedeniyle günlük işlerini tamamlamakta zorlanırlar. Yine de tam bir migren tanısı konulması için uzun bir süreç ve uzman doktor kontrolü çok önemlidir.

ÇOBANDÜDÜĞÜ BİTKİSİ NEDİR?

Lohusagillerden, nemli yerlerde yetişen, uzun ve yeşil yapraklı bir bitkidir.

Sapları sivri, kısa ve parlaktır. Çiçekleri de çana benzer. Hekimlikte kökü kullanılır.

ÇOBANDÜDÜĞÜ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Kabızlığı giderir.

-Bitki balgam söktürücü, zayıflatıcı ve sinirleri yatıştırıcı etkidedir.

-Kusmayı tahrik eder.

-Alkolizme karşı, öksürük, migren, baş ağrısı, çabuk sinirlenme halinde kullanılır.

ÇOBANDÜDÜĞÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Taze bitkiden 1 çorba kaşığı veya (kuru bitkiden 1 kahve kaşığı) 0,5 lt. kaynar suda 2 saat bekletilir.

Günde 4 defa yemeklerden önce birer kahve fincanı içilir.