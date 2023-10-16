Çobanlar buldu. Ekipler bölgeye akın etti

Tekirdağ’da koyun otlamaya çıkan çobanlar, bir şahsı ağaçta asılı buldu.

KAYNAK: İHA
Çobanlar buldu. Ekipler bölgeye akın etti

İHA'nın haberine göre, olay, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi kırsalı Bağlık Caddesi ile 15. Sokak yol ayrımındaki Eski Mezarlık yanında meydana geldi.

Koyun otlatmaya çıkan çobanlar, park halindeki bir aracın yakınındaki ağaçta asılı bir şahsın olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık birimi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağaçta asılı vaziyetteki G.V. isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından G.V.’nin cenazesi olay yerinden alınarak, otopsiye nakledildi.

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