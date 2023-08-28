Çocuk istismarcısı Uşşaki tarikatı şeyhi şubatta cezaevinden çıkacak. Barış Terkoğlu açıkladı

12 yaşındaki çocuğu istismardan tutuklanan ve 10,5 yıl hapis cezası alan Uşşaki Tarikatı ‘şeyhi’ Eyüp Fatih Şağban’ın infaz yasasından yararlanacağı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında Barış Pehlivan’ın durumuna dikkat çekerek Uşşaki Tarikatı liderinin Şubat ayından serbest kalacağını yazdı.

Terkoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Şağban, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi’nin ardından, 24 Kasım 2022 tarihinde Yargıtay kararı onadı. Böylece Uşşaki şeyhi, çocuk istismarından hükümlü hale geldi.

Hesap yaptım. Eğer infaz yasası çıkmasaydı, şeyh 94 ay hapis yatarak cezasını çekecekti. Peki yasa onu kapsıyor mu?

Evet, mevcut yasası siyasi suçluları, çekini ödeyemeyenleri, Barış gibi tekrar yargılananları kapsamasa da çocuk istismarından hüküm giyenleri kapsıyor. Eyüp Fatih Şağban da yasadan faydalanıyor.

ŞUBATTA ÇIKACAK

Hemen yeni yasayı açıp, cezasının ne kadara düştüğünü buldum. Şeyhin 22.5 ay kapalı cezaevinde kalması yetiyordu. Birkaç ay da açık cezaevinde kalıp tahliye olacaktı. Kısacası çıkan örtülü af sayesinde, Şağban açık cezaevine geçirilmiş olmalıydı.

Yargı kulislerinde dolaşınca işin başka bir boyutu çıktı. Uşşaki şeyhinin şu anda açık cezaevine geçişi tam da infaz yasası konuşulurken kamuoyu tepkisi yaratacaktı. Bu nedenle buna cesaret edilemedi. Yeni yasadan faydalanan şeyhin, cezasını, cezaevi gözlem kurulu kararıyla, kapalı cezaevinde tamamlamasına karar verildi. Buna gerekçe olarak güvenlik gösterildi. Şeyhin avukatı ise bu duruma itiraz edip müvekkilinin hemen açık cezaevine geçirilmesini talep etti.

Konuştuğum şeyhin avukatı da bilgileri teyit etti. Anlattığına göre şeyh, şubat ayında kapalı cezaevinden tahliye olacak. İtirazı kabul edilirse son aylarını açık cezaevinde geçirip yine dışarı çıkacak.

TEPKİDEN KORKTULAR

Adaletsizliğin herkes farkında olacak ki adında adalet olan bakanlık, şeyhin erken tahliyesini, açık cezaevine geçirmeden hazırlıyor. Zira açık cezaevindeki herkese verilen izinle dışarı çıkacak şeyhin görüntüsünün, kamuoyunu ayağa kaldırmasından ürküyor. Her şey bu şekilde giderse, çocuk istismar eden şeyh şubatta; yazı yazan Barış martta dışarı çıkacak!