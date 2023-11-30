Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar

Konya’da sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi okula gitmek için servis bekleyen 2 kız çocuğunu aracıyla kaçırma girişiminde bulundu. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar

İddialara göre Konya'da sabah saatlerinde Bosna Sancak Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Sabah okula gitmek için servis bekleyen 2 kız çocuğunun yanına beyaz renkli bir araç yaklaştı.

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ÇOCUKLAR EBEVEYNLERİNE SESLENİNCE PANİKLEDİ

Arabanın kapısını ve bagajı açarak araçtan inen kimliği belirsiz kişi çocuklara ‘Servis arızalandı beni gönderdiler’ diyerek çocukları okula kendisinin götüreceğini söyledi. O sırada pencereden çocukların servise binip binmediğini kontrol eden ebeveynlerini fark etmeyen kimliği belirsiz kişi, çocuklar izin almak için yukarıya seslenince panikledi.

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SERVİS ARACI GELİNCE KAÇTI

Kimliği belirsiz şahıs araçla servis aracı gelene kadar olay yerinde bekledi görüntüler apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli şahıs servis aracının gelmesiyle saniyeler içerisinde ortadan kayboldu.

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