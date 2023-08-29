Beyaz dişlerin sırrı olan üç yöntem ortaya çıktı. Haftada bir kez uygulayın. Sarı dişlere veda edin

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların özgüvenini de etkileyen sarı dişlere son verecek insanlar tarafından aratılmaya devam ediyor.

Beyaz dişlerin sırrı olan üç yöntemin ortaya çıkması umutlandırdı.

İŞTE O ÜÇ YÖNTEM…

-Oksijenli su

Oksijenli su, dişlerinizden tartarın çıkarılmasına yardımcı olabilecek doğal bir yöntemdir.

Eşit miktarda oksijenli su ve suyu karıştırın. Ardından karışımı 30 saniye boyunca ağzınızda çalkalayın. Karışımı tükürün ve ağzınızı suyla çalkalayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

-Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, antibakteriyel özelliklerinden dolayı kullanılan en popüler yağdır.

Karbonat dişlerinizdeki tartar birikimini gidermeye yardımcı olabilecek mükemmel bir doğal aşındırıcıdır.

Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ağzınıza koyun ve 20-30 dakika boyunca ağzınızda çalkalayın. İşiniz bittiğinde ağzınızı ılık suyla durulayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayınKarbonat ve su

Bir çorba kaşığı karbonatı az miktarda suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve ardından birkaç dakika boyunca dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Ağzınızı suyla çalkalayın ve işlemi haftada bir kez tekrarlayın.

-Karbonat ve su

Bir çorba kaşığı karbonatı az miktarda suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve ardından birkaç dakika boyunca dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Ağzınızı suyla çalkalayın ve işlemi haftada bir kez tekrarlayın.

Karbonat dişlerinizdeki tartar birikimini gidermeye yardımcı olabilecek mükemmel bir doğal aşındırıcıdır.