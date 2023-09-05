Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i yıllar sonra ortaya çıktı. Yeni mesleği herkesi şok etti

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Selçuk Bey karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Auf dizinin ardından oyunculuğu bırakmıştı. Ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü ismin son hali ortaya çıktı.

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i yıllar sonra ortaya çıktı. Yeni mesleği herkesi şok etti

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı. Tekrarları ile hala çok konuşulan dizideki oyuncuların son halleri sık sık gündem oluyor.

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Dizide Meltem'in patronu Selçuk Bey'e hayat veren Mehmet Auf'un son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı.

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Mehmet Auf, ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, California Polytechnic State University, Faculty Of Environmental Sciences bölümünde Yapay Zeka konusunda yüksek lisans çalışmaları yapmış.

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Türkiye’ye dönüşünde de akademik çalışmalarına devam eden Mehmet Auf ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde MBA yapmıştı.

Kariyerine ODTÜ İşletme Bölümünde öğretim görevlisi olarak başlayan Mehmet Auf daha sonra Bilkent Üniversitesinde de benzer görevde bulundu.

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“Çocuklar Duymasın”, “En Son Babalar Duyar” dizilerinde senaryo danışmanı, senarist ve oyuncu olarak görev aldı.

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Şimdilerde motivasyon konuşmacısı olan Mehmet Auf, kişisel gelişim alanında birçok kitap kaleme aldı.

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Çeşitli organizasyonlarda hayranlarıyla buluşan Mehmet Auf, kariyer ve eğitim hayatına dair pek çok deneyimini dinleyicilerle paylaşıyor.

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