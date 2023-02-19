19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Pınar Altuğ yıllar önce oynadığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinden bir sahne paylaştı. O zaman depreme dair söylediği sözle

Pınar Altuğ yıllar önce oynadığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinden bir sahne paylaştı. O zaman depreme dair söylediği sözler şimdi gündem oldu...

Tamer Karadağlı ile uzun yıllar başrolde oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinden bir sahneyi paylaşan Pınar Altuğ paylaşımıyla gündem oldu. Altuğ'un o sahnelerde depreme dair söylediği sözler dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:19
Takip Et

Pınar Altuğ'nun yıllar önce oynadığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde söylediği sözler gündem oldu.

Pınar Altuğ yıllar önce oynadığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinden bir sahne paylaştı. O zaman depreme dair söylediği sözler şimdi gündem oldu...
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli deprem çevresindeki 11 ili etkiledi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında uzmanlar, aynı büyüklükte hasarın tekrar yaşanmaması için bu tür afetlerle karşı önlemleri sıralıyor.

Depremzedelere yardımcı olmaya çalışan oyuncu Pınar Altuğ da bu konuya dair yıllar önce rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki bir sahneyi paylaştı.

Sahnede uyuyan Tamer Karadağlı'ya (Haluk) telaşla depreme dair önlem alınması gerektiğini anlatmaya çalışan Altuğ (Meltem) şu sözleri söylüyor:

"Haluk! Deprem öyle önceden randevu alıp gelmeyecek bir anda gelecek habersiz hazırlıksız... Bizim de o yüzden hazırlık yapmamız lazım. Bak dünyanın en zengin ülkesinin başına neler geldi. İnsanlar açlıkla susuzlukla savaşıyor. Kim bilir bizde neler olur yağmalar filan olur herhalde. Elimizdeki bir size suyu bile alıp giderler."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
7
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Umman'da deprem
﻿Umman'da deprem
﻿Umman'da deprem
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.