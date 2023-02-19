Pınar Altuğ yıllar önce oynadığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinden bir sahne paylaştı. O zaman depreme dair söylediği sözler şimdi gündem oldu...

Kahramanmaraş merkezli deprem çevresindeki 11 ili etkiledi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında uzmanlar, aynı büyüklükte hasarın tekrar yaşanmaması için bu tür afetlerle karşı önlemleri sıralıyor.

Depremzedelere yardımcı olmaya çalışan oyuncu Pınar Altuğ da bu konuya dair yıllar önce rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki bir sahneyi paylaştı.

Sahnede uyuyan Tamer Karadağlı'ya (Haluk) telaşla depreme dair önlem alınması gerektiğini anlatmaya çalışan Altuğ (Meltem) şu sözleri söylüyor:

"Haluk! Deprem öyle önceden randevu alıp gelmeyecek bir anda gelecek habersiz hazırlıksız... Bizim de o yüzden hazırlık yapmamız lazım. Bak dünyanın en zengin ülkesinin başına neler geldi. İnsanlar açlıkla susuzlukla savaşıyor. Kim bilir bizde neler olur yağmalar filan olur herhalde. Elimizdeki bir size suyu bile alıp giderler."