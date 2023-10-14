Çocuklar ölüyor dünya seyrediyor. Gazze'de insanlık felaketi yaşanıyor

Gazze'de çocuklar ölüyor. İnsanlık dramı sürüyor.

Filistin’de 1968 yılında kurulan ve sağlık hizmetleri veren Filistin Kızılay’ı, dün işgal altındaki Gazze’den İsrail hava saldırılarında yaralanan çocukların görsellerini paylaşarak “Biz gitmiyoruz. İhtiyaç halinde kalıp hizmet edeceğiz” açıklamasını yaptı.

PRCS sağlık ekipleri, Gazze’de ambulans hizmetlerine devam ettiklerini vurgulayarak “Biz sadece sağlık çalışanları değiliz; biz sizin komşularınız, arkadaşlarınız ve aileniz. Gazze'deki ekiplerimiz burada kalıyor ve hayat kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

'İNSANLIK FELAKETİ YAŞANIYOR'

PRCS, tüm taraflara seslenerek sağlık çalışanlarının hedef alınmaması çağrısında bulundu. PRCS Genel Direktörü Marwan Jilani, Gazze’deki durumla ilgili basına bilgi vererek “Tam bir panik, tam bir kafa karışıklığı: Gözlerimizin önünde bir insanlık felaketinin yaşandığını görüyoruz” dedi.