İsrail Cumhurbaşkanı’ndan akla ziyan açıklama. Hamas’ın saldırısından Gazzeli sivilleri sorumlu tuttu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın geçen Cumartesi gerçekleştirdiği saldırıdan tüm Gazzelilerin sorumlu olduğunu söyledi.

The Huffington Post'un haberine göre; basın toplantısında konuşan Herzog, "Sorumlu olan orada yaşayan bütün bir ulustur. Sivillerin haberdar olmadığı, olaya dahil olmadığı söylemi doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Ayaklanabilirlerdi. Bir darbeyle Gazze'yi ele geçiren o şeytani rejime karşı savaşabilirlerdi" dedi.

Gazeteye göre bir muhabir Herzog'dan Gazzeliler Hamas'ı iktidardan uzaklaştırmadıkları için bunun onları meşru hedefler haline getirdiğini demek isteyip istemediğini açıklığa kavuşturmasını istediğinde İsrail Cumhurbaşkanı "Hayır, bunu söylemedim" dedi. Daha sonra ise "Lanet olası mutfağınızda bir füze varsa ve onu bana fırlatmak istiyorsanız, kendimi savunma hakkım var mı?" dedi.