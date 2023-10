Emekliye 5 bin TL ikramiye şartlarına isyan etti: AKP çalışan emekliyi cezalandırıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının sürekli emeklilerle ilgili ayrıştırıcı bir politika izlediğini ve seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtti.

AYRIM YAPMADAN TÜM EMEKLİLERE 5.000 TL VERİLSİN

CHP Niğde Milletvekili Ö. Fethi Gürer, düzenlediği basın toplantısında, genel seçimlerden sonra gelen zam ve artan vergilerle emeklilerin yaşamının büyük ölçüde sıkıntıya girdiğini belirterek, “AKP, Emeklilerle ilgili düzenleme yapacağını, Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Grup başkan vekilleri açıklamalarına rağmen ne yazık ki 5.000 liralık bir katkı ile sürecin Kasım ayında verilecek ikramiye ile tamamlanacağını açıkladılar.

“EMEKLİNİN ÇALIŞMASINI CEZALANDIRIYORSUNUZ”

Öncelikle AKP emeklilerle ilgili düzenlemelerinde, uygulamalarla onları ayrıştırdı. 2000 öncesi emekli maaşı alanlar, 2000 – 2008 arasında emekli maaşı alanlar ve 2008 sonrası maaş alanlar arasında önemli farklılıklar var. Özellikle 2008 yılında aylık bağlama oranı katsayısının %30’lara düşürülmesi emekliler için emekli olduklarında aldıkları maaşlar da önemli ölçüde düşmesine neden oldu. Bugün de emeklilerde yeni bir ayrım yapılıyor. Çalışan emekliye 5.000 liralık bir hak edişi dahi çok görülüyor. Çalışmayan için bu hak tanınıyor. Peki çalışmayan emekli kim? Ya sağlık sorunu olan ya da gelir düzeyi daha iyi olan. Yani gelir düzeyi iyi olana 5.000 lira hak görülüyor. Ama gelir düzeyi düşük olduğu için çalışan emekliye ise bu 5.000 lirayı vermekten geri duruyor. Eğer ihtiyacı yoksa emekli niye çalışsın? İhtiyacı olan emekliye 5.000 lirayı sana vermem diyor. Çalışan emeklinin çalışma gerekçesi geçinemediği için emekli çalışmak durumunda kalıyor, verdiğiniz ücrette geçinemeyen emeklinin çalışmasını siz cezalandırıyorsunuz.

“AKP’NİN EMEKLİYE BAKIŞ ZİHNİYETİ”

Siyasi iktidarın bu cezalandırması ile 5.000 lirayı da onlardan vermeyerek mağduriyetlerini katlıyorsunuz. İntibak düzenlemesi yapılmamış emekliler arasında intibak düzenlemesi yapılmadığı için büyük bir mağduriyet oluşmuştur durumda. İlaçla katkı payı kaldırılmamış emeklilerden evi olmayanların kira bedelleri olsun yarısı karşılanmamış, sosyal anlamda emekliye hiçbir düzenleme getirilmemiş. Verilen 5.000 lira da çalışan emekliden esirgeniyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil, meclise geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu duruma tepkimizi koyacağız. Emekliler arasında yapılan bu ayrıma karşı çıkıyoruz. Yaklaşık 3.5-4 milyon emekli bu 5.000 liradan muaf tutuluyor. Böylesine bir haksızlık olmaz. 5.000 TL sadaka parası değil artık. O kadar düşük bir tutarı dahi ayrıştırarak vermek ancak AKP’nin emekliye bakış zihniyetidir.” şeklinde konuştu.

DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NEDENİYLE VATANDAŞ EMEKLİ OLMUYOR

Emeklilerde aylık bağlama oranının mutlaka düzeltilmesi gerektiğini belirten Gürer, “Bugün EYT ile emekli olma boyutuna gelmiş arkadaşlarımız düşük emekli maaşı nedeniyle emekli olamıyorlar. Emekli olsa aldığı ücretle geçinemeyecek. En düşük emekli aylığı 7.500 lira ile bugün geçim sağlamak olası değil. Asgari ücret düzeyinde emekli maaşı olması için çok kere kanun teklifleri verdim. Mutlaka açlık sınırının altında kalmayacak ve asgari ücretin altında olmayacak emekli en düşük maaş düzenlemesi sağlanmalıdır. Emeklilere reva görülen kabul edilebilir bir durum değildir.” dedi.

DUL VE YETİM MAAŞLARIDA YETERSİZ

Gürer, “Dul ve yetimler ise aldıkları düşük maaşlarla ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Dul ve yetimler için mutlaka düzenlemeye gidilmeli ve onların da maaşları artırılmalıdır. Açlık sınırı altında dul ve yetim maaşı kalmamalıdır. Bugün en büyük para birimimizle yarım kilo et zor alınmaktadır. Böylesine sorumlu bir süreçte emeklilerimizin içine düşürüldüğü durum iktidar tarafından görülmemesi acıdır. Dönem dönem Cumhurbaşkanı, 'Biz onların yaşadığı mağduriyetin farkındayız' diyor ama bunu iyileştirme yönünde hiçbir çalışma gerçekleştirilmiyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

GÜRER YAPILMASI GEREKENLERİ BİR BİR SIRALADI

Ö.Fethi Gürer, AKP iktidarının politikalarını sert bir şekilde eleştirerek, “Bir an önce emekliler arasında ayrıma son verilmeli, intibak düzenlemesi yapılmalı, ilaç katkı payı alınmaktan vazgeçilmeli, evsiz emeklilere kira yardımı sağlanmalı, sosyal anlamda emeklinin yaşamı iyileştirilmelidir. Bu arada BAĞ-KUR’da 9 bin gün prim ödeyerek emekli olmak zorunda bırakılanlar için 7200 gün sözü verilmişti. Bu da bir an önce kanun olarak meclise gelip BAĞ-KUR'luların da primi 7200 güne düşürülmeli ve onların da emeklilik yolu kolaylaştırılmalıdır. Bugün BAĞ-KUR primi ödeyenlerin yüksek prim nedeniyle ödemelerinde de sorunlar oluşmuş o kesimde de emekliliğe erişim zorlaştırılmıştır. Mevcut durumda emeklilikte yaşa takılanlardan sonra emeklilikte adalet arayanlar dediğimiz 1 günle 17 yıl kaybedenler için mutlaka düzenleme sağlanmalı ve hakkaniyetle emeklilikle ilgili esaslar yeniden düzenlenmelidir. Emeklilerin içine düşürüldüğü durumu bir tek görmeyen siyasi iktidardır. 14 milyon üzerindeki emekliye eziyet etmektedir, zulüm etmektedir. Bir an önce emeklilerin yaşam kalitesini yükseltecek ücretler verilmeli, emeklilerin sorunlarına ciddi çözümler getirilmelidir.” dedi.