Çocuklar spora nasıl alıştırılmalı

İşte çocuğunuza sporu sevdirmenin yolları...

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Çocuklar spora nasıl alıştırılmalı

Çocuğunuzu spor ile tanıştırdığınızda, ona hayat boyu kullanabileceği bir beceri de kazandırırsınız. Spor çocuğun fiziksel, kişisel ve sosyal açıdan gelişmesini sağlar. Aynı zamanda kalbi, kasları ve eklem bağlarını kuvvetlendirir. Mide, bağırsak sisteminin de düzenli çalışmasına yardımcı olur.

ÇOCUĞA SPOR NASIL SEVDİRİLİR?

Eğer sporcuya aykırı tavır ve tutumda olduğunu görürseniz çocuğunuzla geç olmadan konuşun. Spor müsabakalarının yanı sıra hayatın genelinde de kurallara uyması gerektiğini öğretin.

Onunla gurur duyun

Kazansa da kaybetse de onunla gurur duyun. Her iki durumda da desteğinizi görmek ona büyük fayda sağlayacaktır.

Neyin önemli olduğunu hatırlatın

Kazanmak her şey demek değilse, kaybetmek de oyunun bir parçası olmalı. Önemli olan spor yaparken kazanılan beceriler olduğunu hatırlatın.

Sporda iyi olduğunu görmesini sağlayın

Katıldığı antrenmanlara giderek ona destek olun.

Kötü davranışları konusunda onu uyarın

Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İşte Atatürk'ün cenaze töreni. ‘Geçiyor önümden gül yüzlü Mustafa Kemal’ Gündem
İşte Atatürk'ün cenaze töreni. ‘Geçiyor önümden gül yüzlü Mustafa Kemal’
Güneş bugün bir başka doğdu. Görüntüler İstanbul ve Kocaeli'den Video
Güneş bugün bir başka doğdu. Görüntüler İstanbul ve Kocaeli'den
Boşanmalarına 3 gün kalmıştı. Önce karısını sonra kendisini öldürdü Gündem
Boşanmalarına 3 gün kalmıştı. Önce karısını sonra kendisini öldürdü
Euro ve Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte açılış fiyatları... Ekonomi
Euro ve Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte açılış fiyatları...
Kas yapmak için yemeniz gereken 19 besin. Sakın bunu kaçırmayın Sağlık
Kas yapmak için yemeniz gereken 19 besin. Sakın bunu kaçırmayın
İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na rakip İBB adayı ortaya çıktı Gündem
İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na rakip İBB adayı ortaya çıktı
Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç belli oldu. İntikam alacaklar Gündem
Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç belli oldu. İntikam alacaklar