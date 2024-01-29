Çocuklara bu beş cümleyi mutlaka söyleyin. Tüm yaşamlarını etkiliyor

Çocuklarla sevgiyle iletişim kurmak, hem ebeveynler hem de çocuklar için çok önemli olduğu biliniyor.

Çocuğunuz size bir şey anlatmak istediğinde, eğer işiniz varsa, önce bitirin ve sonra ona tam dikkatinizi verin.

ÇABANI TAKDİR EDİYORUM

Çocuğunuzun çizdiği bir resme güzel demek yerine, resim yapma konusundaki çabasını övün. Bu onun daha çok gayret etmesine ve başarısızlık karşısında üzülmemesine yardımcı olur. Ayrıca onu her zaman sevdiğinizi ve bunu sözlerle dile getirdiğinizi unutmayın.

SENİNLE BUNU YAPARKEN ÇOK KEYİF ALIYORUM

Çocuğunuzla birlikte zaman geçirdiğinizde, ona olumlu bir geri bildirimde bulunun. Bu onun kendini değerli hissetmesini sağlar.

HANGİSİNİ TERCİH EDERSİN?

Çocuğunuzun ilgi duyduğu konularda onun seçimini önemseyin. Yemek, kıyafet, gezi, oyun gibi konularda ona seçenekler sunun ve hangisini tercih ettiğini sorun.

SENİNLE GURUR DUYUYORUM

Çocuğunuzla gurur duyduğunuz bir şey olduğunda, bunu onunla paylaşmaktan çekinmeyin ve gün içinde bunu hatırlatın.