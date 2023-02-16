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Uzmanı açıkladı. Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

Psikolog Tuğçe Dabağer Dilek, depremin çocuklara mümkün olduğunca yalın ve gerçek bir dilde anlatılması gerektiğini belirterek uyarıları sıraladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:38
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Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

Uzmanı açıkladı. Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?
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Habertürk’ün haberine göre; Uzman Psikolog Tuğçe Dabağer Dilek, özellikle, 8-10 yaş altındaki çocukların, soyut düşünme becerilerinin tam olarak oluşmaması sebebiyle gerçekleşen depremin nasıl olduğunu zihinlerinde anlamlandırmakta zorlandığını ve bunun için oldukça belirsiz kaldığını dile getirdi.

Depremin çocuklara mümkün olduğunca yalın ve gerçek bir dilde anlatılması gerektiğini belirten Uzman Psikolog Tuğçe Dabağer Dilek şunları söyledi:

“Depremin, yağmur, kar ve diğer hava olayları gibi bir doğa olayı olduğunu ve ayağımızı bastığımız yerlerin zaman zaman bu sebeple hareket edebileceği şeklinde bir aktarım sağlanabilir”

YAŞANILAN AFETİ NASIL ANLATABİLİRİZ? 

Dilek, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Belirsiz olan durumlar ise çocukları ürkütür, kaygılarını arttır, endişeli, güvensiz ve korkulu hissederler. Bu duygular beraberinde, kâbus görme, tırnak yeme, alt ıslatma ve içe kapanma gibi hem ruhsal hem de fiziksel belirtileri de beraberinde getirir.

Öncelikle yaşanılan deprem çocuklara mümkün olduğunca yalın ve gerçek bir dilde anlatılmalıdır. Bu noktada, fazla detay vermek veya bu konuyla ilgili hiç konuşmamak çocukların kafasında birçok soru işareti yaratabiliyor. Depremin, yağmur, kar ve diğer hava olayları gibi bir doğa olayı olduğunu ve ayağımızı bastığımız yerlerin zaman zaman bu sebeple hareket edebileceği şeklinde bir aktarım sağlanabilir.

İkinci en önemli adımın ise; Çocukların deprem ile ilgili sorduğu soruların geçiştirilmemesi ve konunun kapatılmamasıdır. Böyle bir yol izlendiğinde çocuk kendi hayal gücüyle bu sorulara cevap aramaya başlar ve bu durum çocuğun daha fazla kaygılanmasına sebep olabilir.” 

OLUMSUZ GÖRÜNTÜLER ÇOCUĞUN GÜVEN DUYGUSUNU ZEDELEYEBİLİR

Uzman Psikolog Dilek, çocuklarla açık iletişim kurmanın faydalı olduğunu; ancak bu iletişimin ve aktarımların sınırlarına da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dilek, şunları söyledi:

“Çocuğumuzun yanında bu konuyla ilgili detaylı konuşmalardan, çocuğun sürekli deprem ve enkaz görüntülerine maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Çocukların, olumsuz görüntülere fazla maruz kalması, güven duygusunu önemli ölçüde zedeleyebilir. Unutulmamalıdır ki bu süreçte çocuğun hissetmek ve duymak istediği en önemli duygu güvenlik hissiyatıdır.

Çoğu zaman çocuklar, çevrelerinde gerçekleşen durumları ebeveynlerin tepkilerini gözlemleyerek algılarlar. Bu noktada, atılması gereken bir diğer önemli adım ise ebeveynin kendi duygu durumunu düzenlemeye çalışmasıdır. Elbette, bu durum korkularımızı ve üzüntülerimizi tamamen saklamak gizlemek anlamında değil tam tersi çocuklarımızın hissettikleri bu belirsizlik ve korkunun birlikte ifade edilebiliyor olması anlamındadır.

Bir diğer yandan, çocukların bu süreçte hissettiklerini sözel olarak ifade etmesi bazen mümkün olamayabilir. Böyle durumlarda, oyun oynamak, resim yapmak gibi çocuğun sevdiği aktiviteler, çocuğun kendisini ifade etmesine olanak sağlayacaktır.

Son olarak, kaygının, korkunun ve belirsizliğin olduğu bu süreçte çocuğunun en temel ihtiyacı sevdiği birine temas etmek ve yakın ilişki halinde kalmaktadır. Dolayısıyla, bu dönemde çocuklarınızla sık sık yakın temaslar kurarak sakinleştirmeyi ihmal etmeyin.
Ülkece yaşadığımız bu zor süreçte, vefat edenlerimizin yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Umarım, bir daha böyle bir afeti yaşamayız.”

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