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Deprem anının en ürkütücü görüntüsü. Şairler Tepesi'nden görüntülendi

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta şehir merkezini hakim noktada gören Şairler Tepesi olarak bilinen yerden çekilen görüntüler ortaya çıktı. Deprem esnasında yaşanılan korku dolu anlar kameraya yansıdı. İşte o görüntü... 

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:04
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Depremin en korkunç görüntüsü ortaya çıktı

Deprem anının en ürkütücü görüntüsü. Şairler Tepesi'nden görüntülendi
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depremin görüntüleri Şairler Tepesi'nden güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında şehirde peş peşe görülen parlamalar dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı.

PEŞ PEŞE IŞIK PARLAMALARI OLDU

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta şehir merkezini hakim noktada gören Şairler Tepesi olarak bilinen Ağır Dağı'ndaki teras kafeye ait güvenlik kamerası depremin en çok dikkat çeken görüntülerini kaydetti. Peş peşe ışık parlamaları görüntülere böyle yansıdı.

Depremim şiddetini gösteren görüntülerde gökyüzünün aydınlanmasının ardından elektrik kesintisiyle şehrin karanlığa gömüldüğü anlar da yer alıyor.

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