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  • Bunun adı mucize. Hatay'da aynı aileden 3 çocuk depremden 80 saat sonra kurtarıldı

Bunun adı mucize. Hatay'da aynı aileden 3 çocuk depremden 80 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da aynı aileden 3 çocuk 80 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Sonrasında çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:29
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Hatay'da aynı aileden 3 çocuk kurtarıldı

Bunun adı mucize. Hatay'da aynı aileden 3 çocuk depremden 80 saat sonra kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), diğer ekiplerle Akevler Rüzgar Sokak Altuğ Apartmanında ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

EKİPLER UZUN UĞRAŞ SONUCU ULAŞTI

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 16 yaşındaki Abdülkadir Al Hüseyin, 12 yaşındaki Gaysa Al Hüseyin ve 5 yaşındaki Gayda Al Hüseyin'e ulaştı.

Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Aynı aileden kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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